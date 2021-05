Condividi su

Sondaggi Tp: Cancel Culture un pericolo per il 52,2% degli italiani.

La Cancel Culture esiste ed è un pericolo. Ne è convinto il 52,2% degli italiani secondo cui la politica per paura di perdere consenso si sta piegando a logiche insensate e pericolose. Un ulteriore 15,5% definisce questo fenomeno negativo ma di nicchia mentre per il 9,7% esso non esiste visto che si tratta di una creazione di coloro che non vogliono affrontare il razzismo e l’intolleranza. Sono questi alcuni dei dati emersi dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 maggio.

In merito al fatto che alcune persone abbiano perso il lavoro per affermazioni o battute fatte sui social di alcuni anni prima, gli italiani rispondono che ciò “rappresenta una china pericolosa che mette in pericolo i diritti individuali e la libertà di espressione”. Il 13,6% li bolla come episodi eccessivi accaduti soprattutto negli Usa e che non interessano per ora l’Italia. Il 26,4% considera invece giusto che le persone rispondano delle affermazioni intolleranti o razziste che fanno.

Sondaggi Tp: italiani stanchi degli influencer social

Gli italiani si dicono stanchi anche degli influencer social: per il 54% il loro peso politico e mediatico è diventato eccessivo, rappresentano il peggio e sono spesso più pericolosi di quelli che dicono di combattere. Solo l’11,6% considera giusto e normale che gli influencer social abbiano un peso politico data la loro vicinanza ai giovani e alla gente comune.

Il 63,8% è inoltre convinto che nel mondo dei social oramai vi sia un monopolio/oligopolio pericoloso da parte di pochi soggetti che potrebbe portare alla censura verso alcune opinioni non gradite a questi nuovi poteri.

Cresce la fiducia degli italiani nel premier Draghi che passa dal 51,7% al 52,4%.

Sondaggi Tp: intenzioni di voto

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega in ulteriore crescita al 32,1%. In calo Pd (19,4%), Fratelli d’Italia (18,7%) e Movimento 5 Stelle (16%). Rialza la testa Forza Italia ora al 6,5%. Azione è in flessione al 3% e viene raggiunta dalla Sinistra. Italia Viva rivede quota 3% (2,8%) mentre i Verdi (1,5%) superano +Europa (1,2%). Chiude il Partito Comunista con l’1%.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.200 interviste raccolte tra l’11 e il 13 maggio 2021.

