Sondaggi Izi: Comunali Roma, Gualtieri fuori al primo turno?

Il Pd rischia di rimanere fuori dal ballottaggio per l’elezione del sindaco di Roma. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Izi realizzati per Repubblica. Secondo la rilevazione, al primo turno l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis, candidato del centrosinistra in caso di vittoria alle primarie, raccoglierebbe il 18,5%, piazzandosi terzo dietro alla sindaca uscente Virginia Raggi (26,9%) e a Guido Bertolaso o a qualsiasi altro candidato di centrodestra (23%). Quarto Carlo Calenda di Azione che col 14,3% toglierebbe voti vitali al centrosinistra mentre Vittorio Sgarbi si piazzerebbe in quinta posizione col 5,8%.

Sondaggi Izi: Gualtieri vittorie risicate ai ballottaggi su Bertolaso, Calenda e Raggi

Dovesse passare il turno, Gualtieri riuscirebbe a vincere sia contro Bertolaso (37,7% contro 33,6%), sia con Calenda (28,6% contro 26,6%). Il margine di vantaggio, già risicato con i precedenti avversari, si ridurrebbe a meno di un punto percentuale se la sfidante fosse la sindaca Cinque Stelle Virginia Raggi (33,2% contro 32,4%). La partita si annuncia quindi piena di incognite. Incognite che sono andate crescendo negli ultimi giorni, dopo che l’accordo sulla Capitale tra Pd e M5S è naufragato. Letta e Conte erano d’accordo sulla candidatura di Zingaretti a Roma ma l’opposizione di Raggi prima e il rischio spaccatura alla Regione Lazio poi, hanno fatto calare la saracinesca sull’operazione.

Sondaggi Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’11 al 12 maggio. Campionamento stratificato per genere e classi di età. Metodo di ponderazione vincolata in base al sesso, all’età, al municipio di residenza e al voto espresso alle elezioni comunali del 2016 (primo turno). Totale contatti: 3.355 Totale interviste: 1.057 Totale rifiuti: 2.298. Rappresentativo della popolazione dell’elettorato residente nel comune di Roma in età di voto, per genere, ed età. Margine di errore (livello di confidenza del 95%): + o – 3%. Interviste telefoniche con metodologia CATI e CAWI con questionario strutturato.

