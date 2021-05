Condividi su

Sondaggi elettorali SWG, Fratelli d’Italia supera il PD e diventa secondo partito

È certamente il dato saliente di questi ultimi sondaggi elettorali SWG, e anzi rappresenta una notizia anche al di là del club degli appassionati di intenzioni di voto.

Il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del PD e il suo arrivo in seconda posizione era nell’aria da qualche tempo. Sono anni che il partito di Giorgia Meloni sale in modo costante, e ultimamente ha approfittato del calo della Lega. Che per ora rimane primo partito, con il 21%, ma perdendo lo 0,3% registra l’ennesima retromarcia.

Mentre gli alleati di Fratelli d’Italia, appunto, incombono con il 19,5%, dopo un aumento del 0,4%. Giù anche il PD, del 0,3%. Il partito di Letta è al 19,2%, tre decimali sotto quello di Meloni.

Più lontano il Movimento 5 Stelle, al 16,8%, in calo del 0,2%.

Forza Italia guadagnando il 0,3% raggiunge il 7%, una percentuale discreta considerando che Swg è sempre stato tra gli istituti meno generosi con il partito.

In discesa invece Azione, che passa dal 3,5% al 3,3%. E anche Sinistra Italiana, che perde un decimale e va al 2,9%. Gli ex alleati in Leu di Articolo 1 salgono invece del 0,2% all’1,8%, stessa percentuale di Italia Viva.

In aumento di due decimali anche i Verdi, al 2%, e +Europa, all’1,9%

Sondaggi elettorali SWG, solo il 7% non si vuole vaccinare

Altre domande degli stessi sondaggi elettorali di SWG vertono sul tema vaccino.

Sembrano sempre meno quelli che rifiutano di farlo, solo il 7% oggi, cui si aggiunge un 11% di indecisi. Sono gli abitanti del nordest e i 25-34 enni i più scettici.

Al contrario vi è un 37% di persone già vaccinate con una o due dosi e soprattutto un 41% che vuole vaccinarsi appena possibile, oltre che un 4% che vuole farlo, ma dopo l’estate.

La maggioranza relativa, il 41%, si vuole vaccinare per evitare di ammalarsi, mentre il 24% non vuole contagiare chi è a rischio, ma tra le motivazioni vi è anche la liberazione dalle restrizioni e la libertà di viaggiare.

Tra chi invece non vuole vaccinarsi o è indeciso secondo i sondaggi elettorali di SWG prevale la paura degli effetti collaterali, per il 29%, mentre per il 27% il vaccino non è stato ben testato. C’è anche un 11% che pensa che sia inefficace e un 10% che vorrebbe scegliere quale farsi somministrare

I sondaggi elettorali di SWG sono stati svolti con metodo CATI-CAMI-CAWI tra il 12 e il 14 maggio, su un campione di 800 soggetti. Su 1200 e tra il 12 e il 17 maggio nel caso delle intenzioni di voto

