Condividi su

Sondaggi Ipsos: coronavirus, cala la preoccupazione degli italiani

Gli ultimi sondaggi realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 18 maggio hanno avuto come focus il coronavirus e le vaccinazioni. “C’è stato un cambiamento importante di opinioni dovuto all’avanzare della campagna vaccinale” ha dichiarato il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli. Cala la percentuale di chi considera il coronavirus una minaccia per il Paese (62%, dieci punti in meno rispetto alla rilevazione precedente), per la città dove si risiede (46%, anche qui dieci punti in meno) e per la propria persona (35%, sette punti in meno).

Sondaggi Ipsos: la percezione del pericolo coronavirus

Migliorano anche i dati relativi alla percezione degli italiani circa l’emergenza coronavirus: cresce di 12 punti al 42% la quota di persone secondo cui il peggio è passato. Il 26% ritiene che siamo all’apice dell’emergenza mentre per l’11% il peggio deve ancora arrivare.

Sondaggi Ipsos: vaccino anti-Covid, il 34% lo ha già fatto

In merito al vaccino anti-covid, il 35% afferma che lo farà appena sarà disponibile, il 34% lo ha già fatto, il 15% non è sicuro di volerlo fare. Rimane stabile al 7% il dato di coloro che dichiarano che sicuramente non si vaccineranno.

Sondaggi Ipsos: largo consenso per il passaporto vaccinale

Tante le considerazioni sul passaporto vaccinale: per il 79% tutti i viaggiatori diretti in Italia dovrebbero averlo, per il 72% stadi e concerti dovrebbero richiederlo, la stessa cosa dovrebbero fare negozi, ristoranti e uffici (60%) mentre il 72% si aspetta che diventi molto diffuso in Italia. Infine, per la prima volta i giudizi sulla campagna vaccinale sono più positivi (45%) che negativi (29%).

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sonostate realizzate 1.000 interviste mediante mixed mode (cati-cawi-cami) tra il 12 e il 13 maggio 2021.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it