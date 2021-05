Olimpiadi 2021: si va verso un altro possibile rinvio

Condividi su

Dopo il rinvio dello scorso anno a causa della diffusione del Coronavirus e a distanza di poco più di tre mesi dall’inizio previsto per le Olimpiadi 2021 a Tokyo, si riaccende il dibattito sulla possibilità di rinunciare all’evento. Il Giappone sta affrontando una nuova, la quarta per la precisione, ondata di contagi da Covid-19 e alcuni esponenti del Governo si sono espressi a favore di un rinvio delle Olimpiadi 2021. Per il momento la data di inizio dei Giochi olimpici è prevista per il 23 Luglio e la conclusione per l’8 agosto 2021.

Sui media locali infatti viene riportata la notizia di una possibile cancellazione dei Giochi olimpici, se non sarà possibile controllare la diffusione dell’epidemia. La vaccinazione d’altra parte procede a rilento e ieri il Giappone ha registrato 4 000 nuovi casi di Coronavirus, dato che non veniva registrato da gennaio. La nuova ondata sta interrompendo i programmi di alcune gare di qualificazione per le Olimpiadi 2021 e allo stesso tempo sta interferendo anche con la staffetta per la torcia Olimpica. Anche i medici Giapponesi si sono schierati in favore di un rinvio dell’evento.

Armani veste l’Italia alle Olimpiadi 2021

La squadra italiana sarà vestita da Giorgio Armani per le prossime Olimpiadi 2021. Sui vestiti anche i versi dell’Inno di Maneli riportati dallo stilista che si sente onorato di poter vestire la squadra olimpica italiana, soprattutto in questo momento di grande difficoltà sociale ed economica.

Chi porterà la bandiera italiana?

In attesa della comunicazione ufficiale sui chi porterà la bandiera per gli azzurri le prime indiscrezioni vendono Elia Viviani tra i favoriti insieme a Paola Egonu e Larissa Lapichino. Se fosse vera l’indiscrezione che vede Elia Viviani come portabandiera della squadra italiana alle Olimpiadi 2021 sarebbe una prima volta straordinaria per il ciclismo, tra l’altro a poca distanza dalla chiusura del Giro D’Italia.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it