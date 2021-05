Condividi su

Dopo una breve rassegna sulle offerte di maggio per i viaggi last minute torniamo a occuparci di smartphone e vediamo un breve elenco con i migliori sotto i 500 euro.

Google Pixel 4A

Iniziamo dal più conveniente di queste offerte di maggio dal momento che lo smartphone Google Pixel 4A si trova anche a 358 euro.

Alcune caratteristiche: lo schermo è da 5,8 pollici e di tipo OLED, la scocca esterna è di plastica, ed è abbastanza robusta. La durata della batteria è di circa una giornata, se non se ne fa un uso intenso inoltre la batteria adattiva impara a riconoscere le tue app preferite e riduce l’alimentazione per quelle che usi di meno.

Samsung Galaxy A52 5G

Continuiamo con le offerte di maggio e passiamo a un grande classico, il Samsung Galaxy A52

Sul sito di Samsung costa 460 euro, su Amazon 414 e su ePrice 422. Lo smartphone è stato molto elogiato grazia alla fluidità dello schermo, che è dovuta a un’elevata frequenza di aggiornamento delle immagini (120 hertz), inoltre si può passare facilmente e velocemente a un’applicazione all’altra e la batteria dura per una giornata intera di utilizzo intenso. Difetto dello smartphone: saturazione dei colori delle foto.

iPhone SE

L’Iphone SE rimane un ottimo investimento, in ambito smartphone, se trattato bene, può durare anche quattro o cinque anni. Il design è simile a quello degli iPhone 8 e 7, si sblocca utilizzando il tasto centrale con il lettore di impronte digitali perché non ha il riconoscimento facciale. Lo schermo è da 4,7 pollici, più piccolo rispetto agli altri iPhone. La batteria non è super performante, ma dovrebbe essere sufficiente per coprire una giornata di forte stress del telefono. Lo smartphone si trova a 499 euro su diversi siti online. Inoltre in occasione dell’anniversario di Apple ci sono molte offerte di maggio.

Offerte di maggio, migliori smartphone sotto i 500 euro

OnePlus Nord

OnePlus Nord garantisce un livello medio-alto su tutti i fronti. Ha comunque due caratteristiche da telefono di fascia alta: supporta il 5G e ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90 hertz, che rende tutte le immagini molto fluide. Lo schermo dello smartphone è abbastanza grande: 6,4 pollici. Non ha la ricarica wireless e non ha il jack per le cuffie, ma comunque si possono utilizzare le cuffie bluetooth oppure comprare degli adattatori specifici.

Anche il OnePlus 8 è disponibile per un prezzo di poco inferiore ai 500 euro e magari qualche nuova offerta di maggio renderà il prodotto ancora più competitivo.

