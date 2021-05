Condividi su

Il gioco e le scommesse, dalle origini a oggi

Il settore del gioco d’azzardo ha continuato a registrare una notevole crescita negli ultimi anni, soprattutto nel nostro Paese. A crescere in modo esponenziale è stato soprattutto il gioco d’azzardo online e, in particolare, le slot machine e le scommesse sportive in rete. Quella di giocare d’azzardo, però, non è una pratica recente, ma una forma di intrattenimento molto comune anche in tempi antichissimi, seppur in forme diverse rispetto a oggi. Com’è nato, quindi, il gioco d’azzardo e cosa è cambiato oggi?



Fonte: Pixabay

Le origini del gioco d’azzardo

Le prime attestazioni di gioco d’azzardo risalgono al 3000 a.C.: i cinesi, ad esempio, erano soliti fare delle scommesse servendosi di piccole piastrelle, mentre gli Antichi Egizi si dilettavano nel gioco d’azzardo con i dadi, inizialmente usati solo per scopi magico-rituali. Al di là delle origini dell’azzardo, che sono difficili da definire con precisione, è importante sottolineare come le modalità impiegate per scommettere siano sempre esistite un po’ in tutte le civiltà antiche. Il gioco d’azzardo, ad esempio, era molto comune nella Grecia classica, così come anche tra i Romani, conosciuti per le loro scommesse sui gladiatori e per la corsa sulle bighe. Il gioco d’azzardo così come lo conosciamo oggi, però, può essere fatto risalire solo al XVII secolo con la nascita dei primi casinò fisici. Prima della loro apertura, infatti, in Europa non esistevano luoghi adibiti al gioco d’azzardo, ed è per questo che ci si riuniva spesso in modo informale, solo per il gusto di divertirsi. Alle origini, poi, il gioco d’azzardo era un passatempo riservato solo ai ceti più abbienti: non a caso, le prime case da gioco furono allestite proprio all’interno di edifici molto sontuosi, pensati proprio per accogliere i giocatori più ricchi, solitamente di sesso maschile.

Il gioco online



Fonte: Pixabay

Il gioco d’azzardo nei casinò fisici è un passatempo ancora molto in voga, nonostante sia stato affiancato dal gioco e dalle scommesse in rete. La storia del casinò online è in realtà piuttosto recente, anche se è stata in grado di portare cambiamenti molto importanti tra gli appassionati del gaming. Prima della diffusione delle piattaforme di gioco in rete, infatti, non era così scontato che chiunque potesse giocare d’azzardo in Italia. Ancora oggi, d’altronde, la maggior parte dei casinò fisici si trova al nord del nostro Paese o addirittura al confine transalpino. La nascita del gioco d’azzardo online può essere fatta risalire alla fine dello scorso secolo e, in particolare, al 1994, anno in cui è stato sviluppato da Microgaming il primo software dedicato al gioco d’azzardo. Anche le scommesse sportive hanno cominciato a prendere piede online alla fine del secolo scorso, anche se questo settore ha iniziato ad avere davvero successo solo nel 2000, quando è stata introdotta la possibilità di scommettere anche live.

Nel corso degli ultimi vent’anni, il gioco d’azzardo online ha conosciuto un’evoluzione rapidissima, tanto da aver persino spinto molti appassionati a cambiare le proprie abitudini di gioco, attratti dalle opportunità offerte dalla rete. Si tratta di una realtà in continua espansione, di cui continueremo a vedere le novità nei prossimi anni.

