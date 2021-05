Il traditore: cast, trama e dove vedere il film in tv e streaming live

Condividi su

Questa sera su Rai1 andrà in onda “Il traditore“, il film dalla regia di Marco Bellocchio che racconta le vicende di Tommaso Buscetta.

La pellicola ha al centro la storia di Tommaso Buscetta, interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino, il primo grande pentito di mafia che aiutò la magistrature – fornendo a caro prezzo prove importanti – nelle indagini sui rapporti tra Stato e Mafia. Siamo agli inizi degli anni ’80 in Sicilia, sull’orlo di una delle peggiori guerre tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e i Corleonesi – al cui capo c’è Totò Riina – Buscetta, compreso il pericolo dell’imminente faida, emigra in Brasile per continuare a seguire i suoi affari al sicuro. Una volta in Brasile le tensioni non tardano ad arrivare e infatti i due figli e il fratello rimasti in Sicilia vengono uccisi da altri boss mafiosi. Buscetta, viene catturato dalla polizia brasiliana e torturato.

La trama de “Il Traditore”

L’Italia procede con l’estradizione che però Buscetta evita ingerendo della stricnina. Una volta guarito, Buscetta – Il traditore- viene rimpatriato, qui Giovanni Falcone lo mette davanti all’alternativa di collaborare con la giustizia, scelta che per il codice d’onore mafioso è il peggior tradimento. In una serie di interrogatori Buscetta diventa il primo pentito della mafia e rivela informazioni importantissime per la magistratura. La pellicola si conclude con il maxiprocesso nell’aula-bunker di Palermo, dove Buscetta è il testimone chiave.

L’eccezionale cast del film

Una pellicola, Il Traditore, che ha ottenuto molti riconoscimenti e premi, d’altra parte il cast, la regia e la sceneggiatura danno indubbiamente valore al prodotto audiovisivo. Nel cast come protagonista – il traditore – Piefrancesco Favino, insieme a Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi, Luigi Lo Cascio, Nicola calì, Giovanni Calcagno, Bebo Storti, Gabriele e Paride Cicirello.

Il Traditore sarà trasmesso questa sera da Rai1, ma è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

