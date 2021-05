Europei nuoto 2021: le nuove vittorie e il record mondiale per l’Italia

Medagliere Italiano – Europei nuoto 2021

Oro:

Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’20″23

Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15’53″59

Simona Quadarella nei 400 stile libero in 4’04″66

Benedetta Pilato nei 50 rana in 29″35

Margherita Panziera nei 200 dorso in 2’06″08

Argento

Staffetta 4×200 stile libero mixed in 7’29″35 RI

– con Stefano Ballo 1’46″96, Stefano Di Cola 1’46″16, Federica Pellegrini 1’55″66, Margherita Panziera 2’00″57

Gregorio Paltrinieri nei 1500 in 14’42″91

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″45 RI

Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’06″13

Federico Burdisso nei 200 farfalla in 1’54″28 RI

Federica Pellegrini nei 200 stile libero in 1’56″29

Margherita Panziera nei 100 dorso in 59″01

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’43″62

Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’11″17 pp