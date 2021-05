Condividi su

Sondaggi Quorum: primi 100 giorni, governo Draghi promosso dagli italiani

Dopo 100 giorni arriva il primo tagliando per l’esecutivo targato Draghi e l’esito è positivo. Il 50,6% degli italiani infatti approva il lavoro fin qui fatto dal governo. Solo il 21,8% lo boccia. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Quorum realizzati per SkyTg24. Tra i ministri promossi, spicca il tanto bistrattato Roberto Speranza che raccoglie il 29% delle preferenze. Secondo il titolare della Farnesina, Luigi di Maio col 13,1%, terzo il ministro della Cultura, Dario Franceschini col 10,5% seguito a stretta distanza dalla tecnica Marta Cartabia 10,2%. Il primo leghista in classifica è Giancarlo Giorgetti che ottiene il 9,6% delle preferenze.

Sondaggi Quorum: lavoro e sanità le prossime priorità per il governo

Con la campagna vaccinale che ormai va avanti a spron battuto, il governo si prepara ad affrontare lo spinoso tema delle riforme collegate al Pnrr. Tra le priorità indicate dagli italiani ci sono il sostegno alle imprese e al mondo del lavoro (47,8%), la sanità (45,7%) e la lotta alla povertà e alla disoccupazione (45,4%). L’immigrazione all’ultimo posto in questa classifica (17,4%) viene invece considerata di massima importanza da un elettore leghista su due, al pari del taglio delle tasse (41,5%).

Sondaggi Quorum: Conte il leader più preferito dagli italiani

A sorpresa, l’ex premier Giuseppe Conte è il leader politico più apprezzato tra quelli italiani (34,7%). Più del presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo col 32,8% ma con un consenso più trasversale del primo. Più staccati gli altri leader a cominciare da Giorgia Meloni (21,3%) che precede Matteo Salvini (19%). Non bene il segretario Pd, Enrico Letta, penultimo col 6,4%, addirittura dietro al suo predecessore Nicola Zingaretti (7,2%).

Sondaggi Quorum: Lega davanti a tutti

Infine le intenzioni di voto. La Lega è primo partito col 21,1%. Secondo il Pd col 19,5%. Seguono Fdi (18,8%), M5S (17,3%), Forza Italia (7,4%), LeU (3,3%) e Azione (3%). Sotto la soglia di sbarramento troviamo Italia Viva (2,7%), +Europa (2,1%) e Verdi (1,8%). Gli astenuti e indecisi sono il 46,3%.

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 20 al 21 maggio. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età stratificate per area. 807 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Errore campionario: +/- 3,5% con intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

