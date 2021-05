Partita del cuore: convocati, orari e dove vederla in tv e streaming live

Condividi su

Una vigilia ricca di polemiche per la partita del cuore che sarà disputata questa sera, 25 maggio, e sarà giocata dai campioni della ricerca contro la nazionale cantanti. Prima il racconto di Cecilia Salai, difensore della Juventus, che inizialmente era stata invitata alla partita del cuore, ma poi successivamente “cancellata” dal momento che “non c’erano abbastanza quote rosa”, come riporta una notizia anche su Fanpage.it.

Ma non solo, ad accendere ancora la polemica anche Aurora dei “The Jackal”, che annuncia sui social di essere stata cacciata dal tavolo dei giocatori della nazionale “perchè donna”. Aurora, insieme a Ciro, racconta sul suo profilo instagram l’accaduto e spiega che inizialmente aveva pensato che non potessero stare al tavolo della nazionale cantanti in quanto della squadra “avversaria”; poi allora entrambi si alzano per andare via e cambiare tavolo, ma l’organizzatore spiega che Ciro può restare, solo Aurora deve andare via. Lei, a questo punto, spiega che è stata convocata e non è accompagnatrice di Ciro, ma neanche questo è sufficiente per rimanere al tavolo della nazionale cantanti.

Una questione che ha messo in cattiva luce l’iniziativa della partita del cuore, proprio alla sua vigilia, infatti la stessa Aurora – preoccupata dalla diffusione della notizia – ha continuato a sostenere la causa che c’è dietro l’evento e ha chiesto ai suoi follower di continuare a donare.

Questa sera in onda la partita del cuore

Nonostante le polemiche, la partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 o in diretta streaming sul sito mediaset.it/canale5 da qualsiasi dispositivo.

Chi prenderà parte alla partita del cuore di questa sera? Come anticipato la partita sarà giocata dalla nazionale cantanti e dai campioni della ricerca. Tra i personaggi in campo questa sera troviamo: Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Ermal Meta, Eros Ramazzotti, Bugo, Briga, Alberto Urso, Raoul Bova.

