Salvini vorrebbe Draghi al Quirinale nel 2022. Letta chiede che il premier non venga tirato per la giacchetta ritenendo un “grande errore fare sei mesi di campagna elettorale per il Colle”. In molti premono per un Mattarella bis ma l’attuale capo dello Stato ha gentilmente declinato l’invito. Ma se per la politica l’elezione del nuovo presidente della Repubblica è un tema di fondamentale importanza lo stesso non si può dire per gli italiani. Interrogati sull’argomento da Demos in un sondaggio per Repubblica, il 47% non risponde oppure non sa che dire. Ma, spiega Ilvo Diamanti presidente dell’Istituto Demos & Pi, più che di “reticenza si tratta di effettiva distanza dalla questione. Dettata da scarsa conoscenza e scarso coinvolgimento”.

Sondaggi Demos: Draghi al Quirinale? Il primo sponsor è FDI

Al netto di chi si dice per nulla interessato alla questione, il primo nome che spicca come prossimo inquilino del Quirinale è proprio Draghi (13%), seguito dall’attuale capo dello Stato, Mattarella (11%) e dall’ex premier Conte (6%). Andando a vedere le preferenze in base all’appartenenza politica si scopre con molta sorpresa che sono gli elettori di Fdi quelli che con più forza vorrebbero Draghi al Quirinale. Non il Pd e nemmeno la Lega che preferirebbero un Mattarella bis mentre M5S e Forza Italia vorrebbero al Colle i loro rispettivi leader, Conte e Berlusconi. Anche se l’unica costante rimane Mario Draghi. “In definitiva – conclude Diamanti – la strada che conduce alla Presidenza, dopo Mattarella, appare lunga, accidentata. E nebbiosa”.

Sondaggi Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 10 – 12 maggio 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.010, rifiuti/sostituzioni/inviti: 7.806) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%). I dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.

