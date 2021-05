Condividi su

Sondaggi Ipsos: gli italiani prevedono tempi lunghi per la ripresa economica del Paese

Ci vorrà tempo prima che la situazione economica dell’Italia migliori dopo lo sconquasso creato dalla pandemia Covid-19. È questa la sensazione che prevale tra gli italiani intervistati da Ipsos in un sondaggio per il programma di La7, Di Martedì andato in onda il 25 maggio. Per il 36% l’Italia si riprenderà dalla crisi economica generata dalla pandemia entro i prossimi cinque anni, il 20% è meno ottimista e ritiene che per tornare ai livelli di prima di anni ce ne vorranno addirittura dieci. Il 25% accorcia questa speranza a due anni mentre solo il 5% vede una ripresa già il prossimo anno.

Sondaggi Ipsos: ripresa economica, gli italiani vedono la luce fra tre anni

Sul breve periodo, sei mesi, oltre un terzo degli intervistati si attende un peggioramento dell’economia nazionale. Per il 23% questa rimarrà invariata mentre il 31% prevede un miglioramento. Le aspettative cambiano se si spostano le lancette più avanti. Pensando ai prossimi tre anni, infatti, il 53% degli italiani, la maggioranza, prevede un miglioramento per la situazione economica del Paese. Solo il 18% si aspetta un peggioramento mentre per il 17% tutto rimarrà come è ora. Sul cambio di percezione pesano le molte aspettative legate alla riuscita delle riforme inserite nel Pnrr che dovrebbero modernizzare e dare nuovo slancio all’Italia.

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 3 al 15 maggio. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza. 1000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: MIXED MODE (CATI – CAMI – CAWI).

