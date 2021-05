Condividi su

Sondaggi Noto: Draghi? Meglio a Palazzo Chigi che al Quirinale

Draghi resti a Palazzo Chigi, per il Quirinale meglio un Mattarella bis. È questa l’indicazione che emerge dagli ultimi sondaggi dell’Istituto Noto per Qn. In vista del semestre bianco e della campagna che si aprirà per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, Noto ha voluto raccogliere le impressioni degli italiani sul tema. Partiamo da un dato: il premier piace alla maggioranza dei cittadini. Il 55% giudica molto e abbastanza positivamente l’operato del capo del governo. Tra questi, il 45% afferma che quanto fatto fino a ora dal premier è in linea con le proprie aspettative, il 38% al di sotto delle proprie aspettative e il 10% al di sopra. L’idea che il prossimo anno Draghi si possa trasferire al Colle non piace alla maggioranza degli italiani. Il 46%, infatti, lo vuole capo del governo, solo il 18% lo vedrebbe bene come presidente della Repubblica mentre il 24% non lo vorrebbe in nessuno dei due ruoli. Per il 54% è meglio quindi che al Quirinale rimanga Mattarella, anche se quest’ultimo ha respinto cortesemente l’idea. Nel caso in cui Mattarella rimanesse fermo sulla sua posizione nonostante il pressing dei partiti, ecco allora che tra i potenziali successori spicca Draghi col 27% delle preferenze. Più lontani gli altri papabili a partire dall’attuale Guardasigilli Marta Cartabia (13%), seguita da due ex premier: Romando Prodi (11%) e Silvio Berlusconi (10%).

Sondaggi Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 20 maggio 2021. Estensione territoriale: Nazionale. Campione: Panel Omnibus rappresentativo della popolazione italiana. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi e Tempo Reale. Consistenza numerica del campione: 1000 rispondenti.

