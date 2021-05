Condividi su

Europei 2021: in campo l’Under 21. Calendario e dove vederli in tv e streaming

Europei 2021 Under 21: dopo la fase a gironi di marzo, comincia la fase finale del Campionato continentale per gli azzurrini mentre manca ormai pochissimo all’esordio della nazionale maggiore. Oggi, lunedì 31 maggio 2021, si parte con Portogallo-Italia. Il calendario delle partite. Dove si potranno vedere in tv e streaming?

Europei 2021 Under 21: comincia la fase finale

Europei 2021 Under 21: dopo la fase a gironi conclusasi a marzo, comincia la fase finale del Campionato europeo che vede tra i partecipanti anche gli azzurrini di Mister Nicolato. L’Italia è arrivata seconda nel girone B grazie a una vittoria contro la Slovenia e a due pareggi, rispettivamente, contro Repubblica Ceca e Spagna. Da sottolineare che la selezione iberica è campione in carica (oltre che favoritissima nei pronostici): sono 5 gli europei vinti dalla Roja (1986, 1998, 2011, 2013, 2019). Anche la nazionale italiana ha in bacheca lo stesso numero di titoli anche se l’ultimo risale al 2004 (gli altri al 1992, al 1994, al 1996, e al 2000). Le altre partecipanti alla fase finale sono: Portogallo, Croazia, Germania, Danimarca, Francia e Olanda.

Calendario e dove vederli in tv e streaming

Gli Europei 2021 Under 21 saranno trasmessi da Rai 1, dunque, si potranno vedere in streaming sulla piattaforma web Raiplay. Oggi, lunedì 31 maggio 2021, si giocheranno i quarti di finale della competizione: alle 18 è il turno di Olanda-Francia e Spagna-Croazia, alle 21, di Danimarca-Germania e Portogallo Italia. Le semifinali sono previste alle ore 18 e alle ore 21 di giovedì 3 giugno, finalissima domenica 6 giugno alle 21.

L’Italia potrebbe incontrare la Spagna campione in carica già in semifinale, prima però bisognerà battere il temibile Portogallo. I lusitani nella fase a gironi hanno fatto segnare punteggio pieno sul tabellone (tre vittorie su tre contro Croazia, Inghilterra e Svizzera, segnando 6 reti e non subendone neanche una). Il Portogallo non ha mai vinto gli Europei: è arrivato in finale 2 volte, nel 1994 e nel 2015.

