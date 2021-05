Condividi su

Sondaggi elettorali Ipsos: Fdi agguanta il Pd, cresce la Lega

Passo indietro per Pd e M5S, crescono le forze sovraniste Lega e Fratelli d’Italia. Questi in sintesi i dati degli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto alla rilevazione di aprile, dem e pentastellati perdono consensi: i primi passano dal 20,9% al 19,4%, i secondi dal 16% al 15,4%. Secondo Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos, “il centrosinistra vive le difficoltà legate all’elevata frammentazione e alla fase di cambiamento attraversata dal Pd con la segreteria Letta che è alle prese con gli aspetti identitari, le proposte politiche qualificanti e distintive e la possibile alleanza con il M5S”. Dall’altra parte sorridono Carroccio e Fdi. Il partito di Salvini torna a crescere dopo mesi di calo costante e ora si trova al 22,4%. La forza politica guidata da Giorgia Meloni, al contrario, prosegue incessante la sua crescita: adesso si trova al 19,4%, al pari del Pd.

Forza Italia, in fibrillazione per il battesimo di Coraggio Italia, nuova formazione di centrodestra nata dalle sinergie del primo cittadino di Venezia Brugnaro e del governatore ligure Toti, perde tre decimi scivolando al 7,7%. Tutte sotto il 3% le altre forze politiche: Azione è data al 2,4%, segue +Europa al 2,2%, Sinistra Italiana al 2%, Italia Viva all’1,9%, Verdi all’1,7% e Articolo 1 all’1,6%.

Fonte: Ipsos

Sondaggi elettorali Ipsos: crescono fiducia in governo e premier

Risalgono, e di molto, le quotazioni di premier e governo. La fiducia degli italiani in Draghi fa un balzo di 8 punti percentuali al 68%. Il gradimento del governo segna una crescita uguale e passa dal 56% al 64%. Sull’andamento positivo influisce l’avanzamento della campagna vaccinale.

In merito alla fiducia degli altri leader politici va segnalato il forte calo (-4 punti) registrato da Giuseppe Conte. “La diminuzione del consenso dell’ex premier è da attribuire al venir meno del suo profilo istituzionale, ma anche alla minore visibilità mediatica e all’incertezza riguardo alle sue prospettive future” spiega Pagnoncelli.

Sondaggi elettorali Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 1.000 interviste condotte mediante mixed mode Cati-Cawi-Cami tra il 25 e 27 maggio 2021.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it