Sondaggi Euromedia: Fdi supera il Pd, cala il Movimento 5 Stelle

L’arrivo del Green Pass ha dato il via ufficiale alla programmazione delle vacanze estive. Secondo i sondaggi elaborati da Euromedia Research per Porta a Porta, il 32,2% degli italiani andrà al mare, il 7,1% in montagna, il 4,4% torna al paese d’origine o da parenti e amici, il 2,4% nelle città d’arte e l’1,4% all’estero. Il 21,2% è ancora indeciso su cosa fare mentre il 29,6% afferma che non andrà in vacanza. Il budget per le ferie estive è ristretto: il 39% pensa di spendere meno di 1.000 euro e il 30,3% tra i 1.000 e i 3.000. La decisione di andare in vacanza è influenzata da diversi fattori: il 15% ci andrà in base alla disponibilità economica dopo un anno finanziariamente difficile, il 13,8% guarderà ai numeri del contagio e di vaccinazioni fatte nella Regione/Stato in cui si recherà, il 12,5% al proprio ciclo vaccinale e il 10,5% ai prezzi delle strutture turistiche. Infine c’è un 19,% che partirà secondo i suoi desideri senza tener conto di altro.

I sondaggi Euromedia hanno rilevato anche le intenzioni di voto. Lega e Fratelli d’Italia guadagnano consensi rispetto alla rilevazione di inizio maggio: i primi crescono di mezzo punto al 21,8%, i secondi dell’1,5% al 19%. Il Pd, scavalcato da Fdi, cede due decimi e si attesta al 18,8%. Stesso calo registrato dal M5S ora al 15,5%. Forza Italia perde sei decimi e scende al 6,5%. Giù anche Azione di Calenda (3,1%). Flette al 2,7% Mdp-Art.1. I Verdi dopo aver sfiorato quota 3% tornando indietro al 2,1%. Italia Viva cala ancora all’1,8%, peggio fa +Europa all’1,4%. Gli altri di centrodestra ottengono l’1,2%, Sinistra Italiana lo 0,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,3%. Cresce al 33,2% la quota di astenuti e indecisi.

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica.(800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.021 – totale contatti effettuati: 1.821.Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

