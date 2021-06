Serie Tv Giugno 2021: le prossime uscite sulle piattaforme di streaming

Condividi su

Ritorna la rassegna sulle prossime uscite delle serie tv, questa volta per il mese di giugno 2021 nelle principali piattaforme di streaming.

Iniziamo subito da Netflix, dove sono previsti diversi nuovi arrivi per serie tv originali a giugno 2021, ma anche nuovi episodi di vecchie serie. In particolare nei primi giorni del mese arriveranno: la seconda stagione di Summertime, perfetta per iniziare a respirare l’aria delle vacanze, la seconda stagione di Feel Good; Sweet Tooth, la serie tv fantasy basata sull’omonimo fumetto e sviluppata per Netflix da Jim Mickle e Beth Schwartz; in arrivo anche l’attesissima seconda stagione di Lupin, la serie tv che incantato gran parte degli utenti della piattaforma.

Le novità nel catalogo serie tv giugno 2021 Amazon Prime Video

Anche per quanto riguarda Amazon Prime Video sono tante le novità per le serie tv giugno 2021. Torna la serie che ha appassionato tanti spettatori: Celebrity Hunted -Caccia all’uomo, questa volta i vip in fuga saranno Diletta Leotta, Stefano Accordi, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Boss Doms, Elodie e Myss Keta. La loro avventurà inizierà nella città di Venezia e sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 18 giugno nel catalogo Amazon Prime Video.

Novità in arrivo anche su DisneyPlus

Arrivano tante novità nel catalogo serie tv nel mese di giugno 2021 anche per DisneyPlus e Star, a partire da “Luca” il nuovo film Pixar nonché primo lungometraggio ambientato in Italia.

“Luca” è la storia di formazione di un ragazzino che vive un’estate indimenticabile. Luca condivide le sue avventure con l’amico Alberto, ma il divertimento è minacciato da un segreto ben custodito: i due sono due mostri marini provenienti da un mondo sottomarino. “Luca” è diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren.

Il lungometraggio non uscirà nelle sale, ma sarà disponibile sulla piattaforma di streaming DisneyPlus a partire dal prossimo 18 giugno 2021.

