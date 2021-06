Meteo giugno 2021: come sarà il tempo nel mese di giugno?

Condividi su

Se stai prenotando le vacanze o vuoi organizzare un fine settimana fuori porta sicuramente vorrai sapere come sarà il meteo per il mese di giugno 2021. Vediamo insieme cosa dice il bollettino diffuso dall’Aeronautica Militare.

Il meteo di giugno 2021 per la prima settimana sarà caratterizzato da una prevalente configurazione anticiclonica come estensione di un promontorio di origine africana, ma in tale contesto si inseriranno dapprima degli impulsi moderatamente freddi in quota spinti da un prevalente flusso nord occidentale e, successivamente, un transiente in approccio alle regioni centro meridionali. Quanto si legge nel bollettino diffuso dall’Aeronautica militare e disponibile sul sito ufficiale.

Meteo giugno 2021: 07 giugno – 13 giugno 2021

Nella seconda settimana, tra i vari scenari possibili, quello più accreditato sembra essere una configurazione caratterizzata da un prevalente flusso zonale con effetti di stabilità riguardo le precipitazioni che si manterranno nella normalità statistica. Le temperature, invece, saranno in risalita sull’intero paese con valori che si porteranno al di sopra della media del periodo. La situazione rimarrà stabile, per quanto riguarda il meteo giugno 2021, anche nella terza settimana del mese con valori precipitativi che si terranno al di sotto della media del periodo e le temperature saranno in rialzo sulle regioni centro- meridionali.

Nell’ultima settimana si attenua l’anomalia positiva di pressione con una circolazione prevalentemente occidentale ma più umida che determinerà il ritorno delle precipitazioni alle medie attese; il quadro delle temperature sarà in linea con i range del periodo al nord e ancora al di sopra della media al centro-sud. Queste le informazioni al momento disponibili per il meteo di giugno 2021.

