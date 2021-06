Condividi su

Sondaggi Tp: scarcerazione Brusca sbagliata per maggioranza italiani

La scarcerazione dell’ex killer di Cosa Nostra, Giovanni Brusca, non è andata giù alla maggioranza degli italiani. Per il 29,3% il pentito sarebbe dovuto rimanere in carcere magari beneficiando di altri vantaggi grazie alla sua collaborazione con la giustizia. Più duro il 26,5% secondo cui non dovrebbero essere proprio previsti benefici di alcun tipo per criminali di questa risma. A considerare giusta la scarcerazione è oltre un terzo ma solo il 5,1% la ritiene giusta in via di principio perché contrario all’ergastolo, tanto più quello ostativo. Sono alcuni dei dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’1 e il 3 giugno.

Dal sondaggio emerge come la maggioranza italiani ritenga le pene e i benefici di legge nei confronti di criminali comuni e mafiosi troppo leggere. Solo il 16,4% le considera adeguate, l’8,5% le ritiene troppo pesanti per i piccoli reati e l’1,1% troppo pesanti per tutti.

Sondaggi Tp: sì alla separazione delle carriere per i magistrati

Quasi otto intervistati su dieci (78,9%) si dicono a favore della separazione delle carriere dei magistrati. Una larga maggioranza si schiera invece contro l’affermazione “ai politici non applicata la presunzione di innocenza”.

La fiducia degli italiani nel premier Draghi continua a crescere settimana dopo settimana: ora è al 56,1%.

Sondaggi Tp: le intenzioni di voto

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega in rialzo di appena un decimo al 22,4%. Crescono anche Pd (20%) e Fratelli d’Italia (19,1%). Il Movimento 5 Stelle perde consensi e scivola al 15,7%. Giù anche Forza Italia al 6,2%. Azione (3,2%) torna davanti a la Sinistra (3%). Italia Viva resta stabile al 2,8%, seguono +Europa all’1,5%, i Verdi all’1,4% e il Partito Comunista all’1%.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.000 interviste raccolte tra l’1 e il 3 giugno 2021.

