Europei 2021: verso il primo match Italia-Turchia allo stadio Olimpico

Condividi su

Dopo più di un anno l’attesa per i campionati Europei 2021 sta per finire. Il calcio di inizio è previsto per venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico con il match tra Italia e Turchia. L’evento si concluderà invece l’11 luglio, al Wembley Stadium di Londra con la finale degli Europei 2021, un mese di partite.

La prima partita della Nazionale agli Europei 2021

L’esordio della Nazionale agli Europei 2021 è previsto quindi per l’11 giugno con l’incontro contro la Turchia, il ct Mancini ha ufficialmente scelto la squadra completa. Iniziamo quindi con i portieri per cui sembrerebbe che siano stati scelti Donnarumma, Sirigu e Meret. Per quanto riguarda la difesa invece per Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni ed Emerson dovrebbe essere certo il posto in squadra. Al centrocampo invece a giocarsi la maglia per gli Europei 2021 ci sono Crisante e Sensi. Infine in attacco: Chiesa, Immobile, Insigne, Berardi, Belotti e Berardeschi.

I 26 scelti per la Nazionale

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Emerson Palmieri, Chiellini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.

La probabile formazione di Venerdi 11 dell’Italia: Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Jorginho; Berardi, Immobile, Insigne.

Le partite saranno trasmesse su Sky Sport e sui canali Rai, in chiaro. Inoltre le partite degli Europei 2021 saranno disponibili anche in streaming su SkyGo e su Raiplay.it

Il calendario di Euro 2021: date e orari di tutte le partite

Gruppo A

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 – Roma)

Galles-Svizzera (Sabato 12 giugno, ore 15.00 – Baku)

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 – Baku)

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 – Roma)

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)



Gruppo B

1a giornata

Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

Belgio-Russia (Sabato 12 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 – San Pietroburgo)

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)



Gruppo C

1a giornata

Austria-Macedonia (Domenica 13 giugno, ore 18.00 – Bucarest)

Olandia-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)



Gruppo D – Europei 2021

1a giornata

Inghilterra-Croazia (Domenica 13 giugno, ore 15.00 – Londra)

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 – Glasgow)

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)



Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)



Gruppo F- Europei 2021

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 – Budapest)

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)