Sondaggi elettorali Tecnè: Fdi allunga sul Pd, Lega stabile

Non si ferma la crescita di Fratelli d’Italia. Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire, nell’ultima settimana il partito guidato da Giorgia Meloni ha guadagnato tre decimi portando il suo consenso al 19,7%. In questo modo, Fdi consolida la seconda posizione ai danni del Pd. I dem calano ancora lasciando sul campo due decimi (18,6%). Stabile al 21% la Lega che vede avvicinarsi il suo alleato-rivale del centrodestra. L’addio a Rousseau non fa bene al Movimento 5 Stelle che perde mezzo punto e scivola al 16,3%. Giù anche Forza Italia al 9%. Sul calo pesa l’ok di Berlusconi all’ipotesi di federazione con la Lega. Azione di Calenda finisce sotto la soglia di sbarramento del 3% (2.9%). Più sotto troviamo Sinistra Italiana col 2,3%. Italia Viva viene raggiunta all’1,9% dalla new entry Coraggio Italia, il nuovo contenitore politico promosso da Brugnaro e Toti. Chiudono Verdi (1,7%) e +Europa (1,3%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,4% mentre la quota di astenuti e incerti è sempre superiore a quota 40%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: in rialzo la fiducia in Draghi

Vola la fiducia degli italiani in Mario Draghi: il premier vede il gradimento nei suoi confronti salire di quasi quattro punti al 58%. Seconda Giorgia Meloni in leggera crescita al 42,8%. In flessione al 38,8% il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Più staccati tutti gli altri.

Fonte: Tecnè

Calo dei contagi, riaperture e accelerazione campagna vaccinale fanno crescere (+2,6% rispetto alla settimana precedente) anche il gradimento del governo che adesso raccoglie la fiducia di quasi un italiano su due (48,6%).

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 4 giugno su un campione di mille casi.

