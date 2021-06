Condividi su

Sondaggi Noto: il partito unico Lega-FI al 25%

Il matrimonio tra Lega e Forza Italia promosso da Salvini e appoggiato da Berlusconi? Non s’ha da fare. E a dirlo, o meglio, consigliarlo, non è l’ala governativa degli azzurri ma i numeri degli ultimi sondaggi realizzati da Noto per Porta a Porta. Nonostante l’idea del partito unico piaccia sia alla maggioranza degli elettori della Lega (61%) e di Forza Italia (53%), un soggetto politico siffatto raccoglierebbe meno consensi della somma dei due partiti (25% contro 28,5%). Sulla proposta di federazione dei partiti di centrodestra è netta la contrarietà di Fdi con Giorgia Meloni che crede poco a “fusioni a freddo”. E ne ha ben donde. Il suo partito è l’unico tra i principali a vedere crescere i propri consensi. Secondo i sondaggi Noto, Fdi dal 20 maggio a oggi ha guadagnato mezzo punto piazzandosi in seconda posizione al 18,5% a discapito del Pd fermo al 18%. Ora la Lega – ancora in calo al 21,5% – dista solo tre punti. Perché fermarsi ora? Contro il partito unico di centrodestra si schiera anche la neo formazione politica Coraggio Italia (vale il 3,5% secondo Noto) e il suo elettorato (76% di contrari). Ma anche una parte di Forza Italia erge paletti: d’altronde l’idea di accoppiarsi con la Lega ha fatto fuggire già qualche elettore con il partito di Berlusconi che ha perso mezzo punto e ora si trova al 7%.

Fonte: Noto

Se il centrodestra piange, il centrosinistra e soprattutto il Movimento 5 Stelle non ridono. I sondaggi Noto danno i pentestellati in calo di un punto al 16%. Sulla perdita di consensi pesa la diatriba consumatasi e risoltasi solo negli ultimi giorni con Casaleggio e la piattaforma Rousseau. Giù di mezzo punto anche Azione dato al 2,5%. Nessuna variazione per gli altri partiti a cominciare da Italia Viva (2%). Noi con l’Italia, Verdi e Sinistra Italiana si equivalgono (1,5%). Chiude LeU con l’1%

Fonte: Noto

Sondaggi Noto: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 3 giugno. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia disaggregata per residenza, sesso ed età in relazione ai valori dell’ultimo censimento ISTAT. Margine di errore +-3%. Consistenza numerica campione: Mille. Metodo raccolta delle informazioni: Cawi e Tempo Reale.

