Sondaggi Euromedia: Lega sempre prima, si avvicina Fdi

La Lega rimane la prima forza politica del Paese col 22% di consensi in crescita di due decimi rispetto a fine maggio. A dirlo sono gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Euromedia per Italpress. A meno di tre punti di distanza dal Carroccio si piazza Fratelli d’Italia ormai salda al secondo posto col 19,1%. Terzo il Partito Democratico ancora in discesa (-0,2%) al 18,6%. Giù anche il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto e si attesta al 15,1%. Distanziatissimi tutti gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che è data in calo al 6,3%. Azione è l’unico tra i piccoli partiti ad essere sopra la soglia di sbarramento del 3% (3,5%). LeU potrebbe fare ancora meglio del partito di Calenda ma dopo l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi si è divisa: Mdp-Articolo 1 è sondato al 2,5% mentre Sinistra Italiana è all’1,1%. Verdi e Italia Viva si equivalgono (entrambi al 2%). Chiude +Europa con l’1,5% mentre gli altri partiti di centrodestra raccolgono l’1,1%. Cresce di quasi un punto al 34,1% la quota di indecisi e astenuti.

Sondaggi Euromedia: il gradimento di premier e governo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi raccoglie il gradimento del 57,7% degli italiani mentre il governo è 10 punti sotto al 47,6%. I maggiori sostenitori del premier sono gli elettori di Pd, Italia Viva e altri di centrosinistra, rispettivamente per l’84,6, l’84,5 e 84,3%.

Sondaggi Euromedia: il tema dell’immigrazione

In questi giorni è ritornato in auge il tema dell’immigrazione. Per il 28% degli intervistati il governo Conte I con Matteo Salvini come Ministro dell’Interno è stato il migliore tra gli ultimi ad aver affrontato la problematica nel modo migliore portando effettivamente risultati positivi.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 1 giugno 2021. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.336 – totale contatti effettuati: 2.336. Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

