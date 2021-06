Offerte giugno 2021: tutte le tariffe migliori per mobile

Condividi su

Iniziamo la rassegna delle offerte giugno 2021 a partire da Vodafone, che propone nuove soluzioni per giga illimitati con l’offerta Infinito: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 1 Giga di roaming extra UE a 24,99 € al mese; Infinito Gold Edition: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 2 Giga di roaming extra UE a 29,99 euro; Infinito Black Edition : Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 5 Giga di roaming extra UE a 39,99 euro. Tutte le offerte elencate hanno incluso il servizio TOP SERVICE, ossia l’accesso privilegiato al 190.

Vediamo le offerte giugno 2021 per Tim : Supergiga 20 & TimMusic – 9,99 € al mese per 20 Giga e Tim Music; Tim Young Student Edition, under 25, con 11,99 € al mese 40 GIGA, e giga illimitati per social, chat e musica, minuti e sms illimitati e tim music incluso. Infine, Tim Advance 4.5G, per 19,99€ al mese hai 40 Giga veloci, minuti e sms illimitati e tim music incluso.

Per quanto riguarda invece le offerte giugno 2021 di WindTre, al primo posto troviamo l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le due offerte XLARGE e UNLIMITED, per la prima il prezzo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms.

Offerte giugno 2021: Ho-mobile e Iliad

Iniziamo con le offerte di Ho mobile, l’operatore virtuale legato al gruppo Vodafone:

per clienti Iliad – Fastweb – Coop Voce e altri l’offerta prevede 70 GB + Minuti e SMS illimitati per 6,99€ al mese. Più il costo di attivazione e della SIM di 0,99€.

Seconda offerta di giugno 2021 proprio per i clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobili e altri: 100 GB + Minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese. Più il costo di attivazione e della SIM di 0,99€.

Per i clienti Tim, WindTre, Vodafone e VeryMobile: 50 GB + Minuti e SMS illimitati a 13,99 € al mese, SIM e attivazione a partire da 9,99€.

Infine, per i nuovi numeri Kena Mobile e Daily Telecom: 70 GB + SMS e minuti illimitati a 8,99 € al mese, costo SIM e attivazione 9,99€.

Per il mese di giugno 2021 le offerte di Iliad sono:

Flash 120 , 120 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro. Il costo della SIM è di 9,99 euro e l’offerta scade tra 27 giorni. I minuti e gli SMS sono illimitati verso fissi e mobili in Italia e l’ Europa . Inoltre sono inclusi 6 GB di roaming Europa.

Giga 80 , 80 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Costo per la SIM 9,99 euro. I minuti e gli SMS sono illimitati verso fissi e mobili in Italia e l' Europa . Inoltre sono inclusi 5 GB di roaming Europa.

VOCE, Minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese. Costo per la SIM 9,99 euro. I minuti e gli SMS sono illimitati verso fissi e mobili in Italia

