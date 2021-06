Condividi su

Sondaggi Euromedia: Fratelli d’Italia, crescita continua, giù la Lega

La proposta di federazione tra Lega e Forza Italia è in realtà un tentativo per contrastare la crescita di Fratelli d’Italia. A crederlo è la maggioranza relativa degli elettori di centrodestra (44%) percentuale che sale al 66,8% tra chi vota Forza Italia e al 56,9% tra chi vota Fratelli d’Italia mentre gran parte dell’elettorato leghista (44,9%) respinge questa lettura. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati da Euromedia per Porta a Porta andati in onda il 9 giugno.

L’idea di una federazione di Lega e Forza Italia piace al 40,3% degli elettori d’area in particolare agli elettori dei due partiti interessati dalla fusione (50% Forza Italia, 56,8% Lega). Più freddi gli elettori di Fratelli d’Italia: il 45% boccia il progetto di unione, il 21,1% lo approva e il 28,4% afferma di non averlo capito.

Sondaggi Euromedia: Fdi ancora in crescita

Non si ferma la crescita di Fratelli d’Italia che segna un +0,8% e sale al 19,8%. Il partito guidato da Giorgia Meloni si avvicina a grandi falcate alla Lega in calo di tre decimi al 21,5%. Crolla il Partito Democratico che pere quasi un punto e scende al 1%. Due punti più sotto si trova il Movimento 5 Stelle in risalita di mezzo punto al 1%. Tiene Forza Italia in leggero rialzo al 6,6%. Azione passa sotto la soglia di sbarramento del 3% ed è quasi raggiunto da Italia Viva in crescita di sei decimi al 2,4%. Il partito di Renzi supera di un soffio Mdp-Articolo dato al 2,3%. A seguire ci sono Sinistra Italiana all’1,7%, +Europa all’1,6%, Verdi all’1,4%. In calo gli indecisi e gli astenuti al 31,5%.

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 8 giugno. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

