Mara Venier: condizioni di salute, età, marito e quanto guadagna

Dopo un intervento ai denti la famosissima conduttrice Mara Venier ha raccontato di essere rimasta paralizzata al viso: naso, bocca e guancia. “Quell’intervento ai denti mi ha rovinato la vita. Ora è un incubo: non riesco a dormire e a mangiare”, dice la conduttrice che ha anche dovuto annullare la prossima puntata di “Domenica In” prevista per il 13 giugno. La speranza è quella di poter tornare presto in televisione.

Ma cosa è successo a Mara Venier?

La cronaca dell’accaduto: pochi giorni fa, la famosa conduttrice Mara Venier si era sottoposta a un intervento dentale di routine, un impianto. Dopo l’intervento, però, l’anestesia sembrava non andare via. Un po’ preoccupata dalla situazione, la conduttrice contatta il medico e le racconta l’accaduto, questo la rassicura e le dice che è normale.

La situazione però non convinceva la conduttrice che racconta, in un’intervista al Corriere: “Per miracolo il giovedì ho chiamato il mio amico medico Giovanni di Giacomo […] Lui ha capito subito, dai miei sintomi, che c’era qualcosa di molto serio e mi ha fatto andare subito di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico”.

Dopo gli accertamenti, Mara Venier viene sottoposta a un intervento per rimuovere l’impianto che aveva lesionato il nervo (motivo della paralisi facciale). Al momento la paresi continua e il prossimo mese sarà cruciale per scoprire come si risolverà la questione e se sarà necessario un altro intervento di microchirurgia. Tutto dipende dalla gravità della lesione al nervo, che lentamente dovrebbe riprendere le funzioni.

Nonostante tutto la scorsa domenica, 6 giugno, Mara Venier è andata in onda con Domenica In. Ora, annuncia una pausa e spera di poter tornare il prossimo 20 giugno, come ha raccontato anche il marito Nicola Carraro: “Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro” anche perché ci sono gli Europei 2021.

