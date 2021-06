Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: Fratelli d’Italia minaccia il primato della Lega

Fratelli d’Italia insidia il primato della Lega. Negli ultimi sette giorni, il partito guidato da Giorgia Meloni accorcia le distanze dal Carroccio avanzando di un decimo al 19,8%. Con la Lega in flessione al 20,9% il distacco tra i due alleati-rivali si riduce a poco più di un punto percentuale. A dirlo sono gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il Partito Democratico torna a crescere, guadagna quasi mezzo punto percentuale e sale al 19%. Staccato di tre punti il Movimento 5 Stelle: l’arrivo di Conte e l’addio a Rousseau non hanno portato voti in più ai pentastellati ora al 16%. Forza Italia, nonostante gli addii e l’ipotesi federazione con la Lega ancora in campo, tiene e segna un +0,1% che la porta al 9,1%. Azione stampa un netto 3%, Italia Viva rivede un po’ di luce e cresce al 2,1%. Superata Sinistra Italiana in calo di tre decimi al 2%. I Verdi sono dati all’1,8% davanti a Coraggio Italia e a +Europa entrambi sondati all’1,4%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,5% dei consensi. Ancora superiore al 40% la quota di indecisi e astenuti.

Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia, forte crescita per premier e governo

Effetto riaperture sul gradimento di premier e governo. La fiducia degli italiani in Draghi è cresciuta nell’ultima settimana del 2,4% al 60,4%. Stesso incremento registrato dall’esecutivo che ora gode della fiducia del 51% degli italiani. Nella classifica dei leader, dopo il presidente del Consiglio, si piazza Giorgia Meloni in ascesa al 43%. Perde tre decimi ma mantiene sempre la terza posizione il leader dei Cinque Stelle ed ex premier Giuseppe Conte (38,2%).

Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l’11 giugno su un campione di mille casi.

