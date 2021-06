Esame di maturità 2021: al via da domani il colloquio orale per gli studenti

Condividi su

Al via domani, 16 giugno 2021, l’esame di maturità 2021. Anche per quest’anno si svolgerà con un colloquio orale in presenza a partire dalla discussione su un elaborato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe ( consegna avvenuta entro il 30 aprile).

Tra le novità per questo esame di maturità 2021 anche il Curriculum Studente che è l’insieme delle certificazioni, delle attività extrascolastiche (come ad esempio corsi, webinar, volontariato e attività sportive) e del percorso formativo dello studente. Il CV studente sarà diviso infatti in tre parti principali: Istruzione e Formazione, Certificazioni e Attività Extrascolastiche. Quando il candidato avrà sostenuto l’esame di maturità il suo curriculum studente sarà allegato al diploma, pronto per l’uso.

Esame di maturità 2021

Tante le preoccupazioni dopo un anno di didattica a distanza e dopo tutte le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. Molti studenti sono in attesa della somministrazione della prima o seconda dose di vaccino che avverrà proprio a ridosso dei giorni dell’esame. Il colloquio orale secondo alcuni rimane più facile rispetto alle prove scritte, mentre per altri è stata persa l’abitudine in questi ultimi mesi ad affrontare interrogazioni oralmente.

Ad ogni candidato sarà attribuito un voto in centesimi che si ottiene dalla somma di:

punteggio ottenuto al colloquio orale (massimo 40 punti)

(massimo 40 punti) punteggio acquisito tramite i crediti scolastici (massimo 60 punti)

