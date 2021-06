Serie Tv Giugno 2021: le ultime uscite sulle piattaforme di streaming

Condividi su

Tante le novità tra le serie tv di giugno 2021. Netflix torna a dare molta attenzione alla produzione delle serie in questo mese di giugno 2021, in particolare sono previsti molti nuovi arrivi, ma anche grandi ritorni con seconde o terze stagioni.

Una notizia degli ultimi giorni è il lancio di “The Cuphead Show” da parte di Netflix che ha pubblicato il primo trailer ufficiale del cartone, ispirato al famosissimo videogioco. Nel video, di pochi minuti, scopriamo che King Dice – doppiatore di uno dei Boss di Cuphead – sarà anche all’interno dello show.

Tra le altre novità per le serie tv giugno 2021: la seconda stagione di Summertime, perfetta per iniziare a respirare l’aria delle vacanze, continuando con il ritorno di Feel Good. In arrivo nel catalogo delle serie tv di Netflix anche Sweet Tooth, la serie tv fantasy basata sull’omonimo fumetto e sviluppata per Netflix da Jim Mickle e Beth Schwartz. Nuovi episodi anche per la serie Lucifer, invece ancora non ci sono notizie su quando arriveranno i prossimi episodi di Rick e Morty. Infine grande ritorno, molto atteso, per la seconda stagione di Lupin, la serie che incantato gran parte degli utenti della piattaforma.

Da venerdì 11 giugno Assan Diop tornerà sugli schermi di Netflix con i nuovi 5 episodi della seconda stagione, per chi non avesse ancora visto la prima è sicuramente arrivato il momento di recuperare.

Serie Tv Giugno 2021: le prossime uscite su Amazon Prime Video

Anche su Amazon Prime Video ci saranno tante le novità per le serie tv giugno 2021. Prima di tutto la grande notizia è che torna la serie che ha appassionato tanti spettatori: Celebrity Hunted -Caccia all’uomo, questa volta i vip in fuga saranno Diletta Leotta, Stefano Accordi, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Boss Doms, Elodie e Myss Keta. La loro avventurà inizierà nella città di Venezia e sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 18 giugno nel catalogo Amazon Prime Video.

Poi tra le prossime uscite anche la serie tv originale Amazon Prime Video Dom, un crime ambientato nelle strade di Rio de Janeiro dove un padre poliziotto e un figlio criminale si incontrano e scontrano. La storia della serie tv giugno 2021 Dom, si ispira ad una storia vera, è diretta da Vicente Kubrusly e Breno Silveira.

