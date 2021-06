Italia Galles Europei 2021: probabili formazioni, quota, data, orario

Condividi su

Questi Europei 2021 sono iniziati veramente bene per gli azzurri, che hanno portato a casa due vittorie 3-0 contro la Turchia e contro la Svizzera nei primi match. Grande attesa per la prossima partita di Domenica 20 giugno 2021: Italia – Galles in campo.

I nove incontri precedenti tra Italia e Galles non si sono conclusi mai con un pareggio: sette successi degli Azzurri e due per i dragoni. L’ultima partita tra le due squadre risale alle qualificazioni per gli europei nel 2003.

L’incontro è previsto per Domenica 20 giugno, allo Stadio Olimpico a Roma. Appuntamento alle 21.00 per il calcio di inizio, ma come sempre la diretta con Rai1 e Sky Sport inizierà alle 20.30.

Le probabili formazioni per Italia – Galles

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa

A disposizione : Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Spinazzola; Castrovilli, Cristante, Pessina, Verratti; Immobile, Bernardeschi, Insigne, Raspadori. All. Roberto Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore

A disposizione : Hennessey, Davies; Lawrence, Gunter, Norrington-Davies, Williams, Cabango; Ampadu, Smith, Williams, Levitt, Colwill, Brooks, Wilson; Roberts. All. Robert Page

Il calendario delle prossime partite

Gruppo A

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)



Gruppo B

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)



Gruppo C

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)



Gruppo D – Europei 2021

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)



Gruppo E

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)



Gruppo F- Europei 2021

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)

