Sondaggi Euromedia: caso Astrazeneca, gli italiani bocciano Cts e Speranza.

Gli stop and go sul vaccino Astrazeneca non minano la fiducia che gli italiani ripongono negli esperti. Il 68,9% afferma di fidarsi di quanto dicono gli scienziati mentre solo il 25,3% non si fida. A dirlo sono gli ultimi sondaggi elettorali Euromedia realizzati per La Stampa. In merito alla gestione della vicenda dei vaccini Astrazeneca i giudizi divergono in base ai soggetti coinvolti. Gli italiani bocciano Cts (52,7% di giudizi negativi) e il ministro della Salute, Roberto Speranza (56,9 di giudizi negativi) mentre promuovono il commissario Figliuolo (50,9% di giudizi positivi). Per quanto riguarda le regioni i giudizi negativi (46,9%) prevalgono su quelli positivi (31,5%). Astrazeneca a parte, per il 49,6% è più rischioso per la salute non vaccinarsi che farlo con il preparato anglo svedese. Solo il 13,1% ritiene che vaccinarsi con Astrazeneca rappresenti il maggior rischio per la propria salute. Dalla Gran Bretagna arrivano intanto notizie poco confortanti sulla variante Delta, rilevata anche nel nostro Paese. Con queste premesse, il 37,9% crede che il prossimo mese di ottobre torneremo a vivere le stesse condizioni vissute nell’autunno del 2020. Il 39,3% confida che ciò non accadrà.

Sondaggi elettorali Euromedia: le intenzioni di voto

Fratelli d’Italia al 20,3% si avvicina alla Lega prima col 21,2%. Neanche un punto separa ormai i due alleati-rivali. Il Pd, invece, è saldo al terzo posto col 19%, quarto il Movimento 5 Stelle col 16,2%. Più staccata Forza Italia col 6,6%. Azione è di poco sopra la soglia di sbarramento col 3,1%. Mdp-Articolo 1 e Italia Viva si equivalgono al 2,4%. Seguono Verdi (1,7%), Sinistra Italiana (1,6%), +Europa (1,4%) e altri di centrodestra (1,5%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,6%. La quota di indecisi e astenuti interessa il 32,8% degli intervistati.

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 14 giugno. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.151 – totale contatti effettuati: 2.151. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

