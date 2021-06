Condividi su

Sondaggi Tp: Italia-Cina, maggioranza italiani vorrebbe rapporti meno stretti con il gigante asiatico

I rapporti dell’Italia con la Cina dovrebbero essere meno stretti. A dirlo è il 55,7% degli italiani secondo il sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 15 e il 17 giugno 2021. Per il 27,4% i rapporti tra i due paesi dovrebbero essere stretti come adesso mentre per l’11,6% dovrebbero essere più stretti. La maggioranza degli italiani sembra privilegiare una maggior intesa con gli alleati occidentali a cominciare dai Paesi Ue (41,6%) e a seguire gli Usa (25,2%). Il 23,9% vorrebbe un rapporto più forte con la Russia, solo il 4,2% invece indica la Cina.

Sondaggi Tp: Ucraina nella Nata e nell’Ue?

Nel 2019 l’Ucraina ha incluso nella propria Costituzione l’impegno a entrare ufficialmente nella Nato e allo stesso tempo nell’Unione europea. A favore di un suo ingresso nella Nato è il 38,1% degli intervistati. Tra questi, il 12,1% dice di sì per poter proteggere meglio il Paese dalla Russia mentre il 26% dà il suo assenso perchè considera l’Ucraina un Paese occidentale. Il 36,1% dice di no, in quanto una mossa del genere potrebbe creare tensioni con la Russia. Infine il 15,1% afferma di essere contrario in ogni caso alla Nato. Sono invece quasi maggioranza le persone che non vogliono un ingresso dell’Ucraina nell’Ue (49,6%). Favorevole il 40,4%.

Sondaggi Tp: intenzioni di voto e fiducia Draghi

Cala di poco al 56,5% la fiducia degli italiani nel premier Draghi. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno Lega e Pd in flessione rispettivamente al 22,2% e al 19,6%. Fratelli d’Italia si avvicina al Pd, ora è al 19,5%. In calo al 15,8% il Movimento 5 Stelle mentre Forza Italia guadagna quattro decimi e si porta al 6,4%. Azione e Sinistra restano stabili rispettivamente al 3% e al 2,9%, cresce di un decimo al 2,8% Italia Viva. Chiudono +Europa (1,5%), Verdi (1,4%) e Partito Comunista.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 2.900 interviste raccolte tra 15 e il 17 giugno 2021.

