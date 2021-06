Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia vede la Lega, giù Pd e M5S

Il sorpasso della Lega da parte di Fratelli d’Italia è solo una questione di giorni. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire il 17 giugno. Complice l’ennesimo passo falso del Carroccio che arretra al 20,7% e al contempo l’ulteriore crescita di Fratelli d’Italia di mezzo punto al 20,3%, ora il distacco tra le due forze politiche è di appena quattro decimi. Un nulla se paragonato alla distanza siderale fra le due formazioni nemmeno un anno fa. Intanto il Pd fatica a riprendersi: Tecnè lo sonda in flessione al 18,9%, più o meno lo stesso valore registrato quando Letta raccolse i dem dopo le dimissioni di Zingaretti. La sterzata prevista ancora non c’è stata. Male anche il Movimento 5 Stelle: i pentastellati non riescono più a tornare su livelli competitivi, perdono quattro decimi e scivolano al 15,6%. Data sempre per morente, Forza Italia ha più vite dei gatti: gli azzurri di Berlusconi crescono di un decimo al 9,2% e tengono nonostante l’entrata in scena di un nuovo soggetto politico in area moderata, Coraggio Italia, che raccoglie l’1,1% e sembra essere già in difficoltà (-0,3%). Cresce di tre decimi al 3,3% Azione mentre Italia Viva rimane stabile al 2,1%, stesso valore di Sinistra Italiana. Leggera flessione sia per i Verdi (1,7%) che per +Europa (1,3%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,7%. La quota di astenuti e incerti è di poco superiore al 40%

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: il gradimento di governo e premier

Non si arresta la crescita del gradimento di premier e governo. La fiducia degli italiani nei confronti di Draghi cresce di quattro decimi al 60,8%, quella nel governo di sette decimi al 51,7%. La classifica dei leader vede in seconda posizione Giorgia Meloni con un consenso in crescita di quattro decimi al 43,4%. Più staccato l’ex premier Conte, in calo di tre decimi al 37,9%.

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 17 giugno 2021. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri – ponderazione sociodemografico e politico. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Campione di 1.000 casi. Metodo raccolta delle informazioni: cati-cawi.

