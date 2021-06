Italia Austria Europei 2021: probabile formazione, orario, data

Condividi su

Il prossimo appuntamento per gli Azzuri, agli Europei 2021, è per il match Italia-Austria. Dopo una lunga serie di vittorie, anche con il Galles nello scorso fine settimana, la squadra lascia sempre più spazio al sogno italiano per una vittoria degli Europei.

Insomma tutto pronto per questo incontro degli ottavi di finale tra Italia e Austria, l’ultimo incontro tra le due squadre risale all’agosto del 2008, si tratta di un’amichevole giocata a Nizza e finita 2-2.

La partita è prevista per sabato 26 giugno alle ore 21.00, come sempre sarà visibile sui canali Rai (Rai Uno) e sui canali Sky, inoltre sarà possibile seguire gli Azzurri anche in streaming grazie alle applicazioni Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Le formazioni per Italia Austria

La formazione dell’Italia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli (Verratti), Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne.

La probabile formazione dell’Austria:

Austria (3-4-2-1): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Il calendario delle prossime partite

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21 – Sky

Repubblica Ceca-Inghilterra, ore 21 – Rai 1 e Sky

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia, ore 18 – Sky

Slovacchia-Spagna, ore 18 – Sky

Portogallo-Francia, ore 21 – Rai 1 e Sky

Germania-Ungheria, ore 21 – Sky

Sabato 26 giugno

Galles-Danimarca, ore 18 – Sky

Italia-Austria, ore 21 – Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

Olanda-sconosciuta, ore 18 – Sky

Belgio-sconosciuta, ore 21 – Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

Ottavi di finale, ore 18 – Sky

Ottavi di finale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

Ottavi di finale, ore 18 – Sky

Ottavi di finale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

Quarti di finale, ore 18 – Rai 1 e Sky

Quarti di finale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

Quarti di finale, ore 18 – Rai 1 e Sky

Quarti di finale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

Semifinale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

Semifinale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

Finale, ore 21 – Rai 1 e Sky

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it