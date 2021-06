Condividi su

Sondaggi Bidimedia: il Pd sorpassa la Lega, cresce FDI

I sondaggi elettorali realizzati da Bidimedia danno per fatto il sorpasso del Pd ai danni della Lega. Rispetto alla precedente rilevazione di maggio, i dem crescono di tre decimi salendo al 20,3% e di fatto superano il Carroccio. Il sorpasso avviene però soprattutto per demerito della Lega che in un solo mese perde l’1,6% e crolla al 20,1%. I consensi lasciati per strada dal partito di Salvini vengono in parte raccolti da Fratelli d’Italia che cresce dell’1,2% al 19%. Il Movimento 5 Stelle guadagna due decimi e si porta al 15,3%. Cala di mezzo punto al 7% Forza Italia. In difficoltà anche le altre forze moderate. Azione resta stabile al 2,%, Italia Viva flette leggermente al 2,1% mentre Europa Verde e +Europa calano rispettivamente all’1,5% e all’1,2%. Coraggio Italia debutta con l’1,3%. Sotto il 2% sia Articolo1-Mdp che Sinistra Italiana. L’affluenza è stimata al 60% mentre gli indecisi sono il 29%. Secondo Bidimedia “una perdita di consensi da parte del Centrodestra di governo rischia di aumentare le tensioni all’interno dell’esecutivo”.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi elettorali Bidimedia: lo scenario di voto con la federazione di centrodestra

Bidimedia ha ipotizzato uno scenario di voto con la presenza di una federazione di centrodestra Lega-Forza Italia e un partito di Moderati contrari al progetto di Salvini e Berlusconi. In questo caso, la federazione di centro destra sarebbe la prima forza col 25,3% davanti al Pd, secondo col 20,6%. Fratelli d’Italia perdere qualche decimo di consenso calando al 18,3% “segno – spiega Bidimedia – che anche nel partito della Meloni c’è qualche volontà di federarsi e ritornare a parlare di ciò che era il Pdl”. I moderati raccoglierebbero il 4,8% dei consensi che arriverebbe principalmente da Coraggio Italia, FI e Lega.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: fiducia Draghi in rialzo

Il governo Draghi raccoglie la fiducia del 54% degli italiani. Il gradimento cresce al 70% tra gli elettori della Lega al 91% tra quelli di Forza Italia e al 73% tra quelli del Pd. Tra gli elettori del Movimento 5 Stelle prevalgono i giudizi negativi.

Come di consueto Bidimedia ha ripartito per regione le intenzioni di voto politiche. Poche le variazioni rispetto a maggio. “Solo le Marche si “schiariscono” scendendo sotto il 10% di vantaggio a favore del Centrodestra. In Sicilia sono avanti i giallorossi, anche se di un solo punto percentuale. In Liguria, Calabria e Puglia si vede quasi un pareggio” conclude Bidimedia.

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Allegata alle immagini.

