Condividi su

Sondaggi Noto: comunali Roma, Michetti e Raggi al ballottaggio

Enrico Michetti, il candidato scelto dal centrodestra per correre alle comunali di Roma, è in cima alle preferenze dei romani col 35% dei consensi secondo i sondaggi realizzati da Noto per Tpi. A differenza di altri istituti che danno Gualtieri sicuro del ballottaggio, Noto vede il candidato di centrosinistra fuori già al primo turno. Contro Michetti potrebbe esserci la sindaca uscente in quota M5S, Virginia Raggi, sondata al 26%, tre punti sopra l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis. In questo scenario assumono ancora più importanza i voti “rubati” da Carlo Calenda dato al 14%. Il leader di Azione non ha nascosto l’intenzione di voler pescare nello stesso bacino elettorale del Pd. Prova ne sono i due recenti “acquisti” fatti dal partito, ovvero gli ex dem capitolini Dario Nanni e Paolo Masini.

Secondo i sondaggi Noto, è Fratelli d’Italia il primo partito della Capitale col 21% dei consensi. Subito dietro il Partito Democratico col 18,5%, terzo il Movimento 5 Stelle col 14%. Gli altri partiti di centrodestra sono sotto il 10% a cominciare dalla Lega stimata all’8%. Azione (7%) fa meglio di Forza Italia sprofondata al 4%. Una lista civica a sostegno di Raggi è data all’11% mentre gli altri partiti gravitano intorno al 2%.

Sondaggi Noto: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 18 giugno 2021. Campione casuale quindi probabilistico su popolazione maggiorenne residente nel comune di Roma disaggregata per sesso ed età. Margine di errore +-3%. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: Mille. Rispondenti in % 92. Metodo raccolta delle informazioni: CATI E CAWI.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it