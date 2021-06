Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia supera la Lega, Pd in crescita

Dopo Ipsos, anche i sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire certificano l’avvenuto sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega. Al partito guidato da Giorgia Meloni (20,5%) basta guadagnare due decimi in una settimana per piazzarsi davanti al Carroccio, in calo di tre decimi al 20,4%. Al terzo posto il Partito Democratico che risale la china e si porta al 19,1%. Il Movimento 5 Stelle, invece, paga il terremoto interno causato dalla frattura tra il leader in pectore Conte e il garante Beppe Grillo: i pentastellati perdono quattro decimi e scendono al 15,2%. Forza Italia consolida il suo consenso attestandosi al 9,3%. In leggera flessione Azione data al 3,2%. Un punto più sotto si trova Italia Viva che supera Sinistra Italiana sondata all’1,9%. Seguono i Verdi all’1,8%, +Europa all’1,4% e Coraggio Italia all’1%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4%. Altissima la quota di astenuti e incerti stimata al 43,1%.

Sondaggi Tecnè: gradimento governo e premier in continua ascesa

Prosegue incessante la crescita del gradimento del premier Draghi. La fiducia degli italiani nel capo del governo cresce dell’1,5% al 62,3%. Draghi stacca nettamente per gradimento gli altri leader politici a cominciare da Giorgia Meloni in seconda posizione col 43,7%. Secondo col 37,8% l’ex premier Giuseppe Conte, quarto Salvini stabile al 32,2%. In rialzo di due decimi al 29,7% il segretario Pd, Enrico Letta. Anche la fiducia nel governo segue un trend di crescita (+1,4% nell’ultima settimana): l’esecutivo raccoglie il gradimento del 53,1% degli italiani.

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 25 giugno su un campione di mille casi.

