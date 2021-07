Condividi su

La rinascita dell’Italia

Negli ultimi anni l’Italia non ha soddisfatto le aspettative a livello europeo. La mancata qualificazione ai mondiali 2018 ha stupito tutti ed è stata un campanello d’allarme per gli azzurri. La squadra 4 volte vincitrice ai mondiali è stata eliminata nei play-off contro la Svezia dopo essersi classificata seconda dietro la Spagna ai gironi di qualificazione. È stata la prima volta che l’Italia non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo dal 1958. Inoltre, leggende come Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini hanno deciso di ritirarsi dal calcio internazionale lasciando un grande vuoto. La Nazionale italiana si è anche ritrovata senza allenatore dopo il licenziamento di Gian Piero Ventura.

Sono passati tre anni e l’Italia ora è in netta ripresa. Una serie di partite brillanti nella qualificazione agli Europei 2020 sotto la guida di Roberto Mancini ha riportato gli azzurri sulla scena internazionale. Con tre vittorie su tre nella fase a gironi degli Europei, l’Italia è ora considerata tra i favoriti per la conquista del torneo.

Il 2020 non ha portato molte novità. La pandemia ha infatti causato l’annullamento e il posticipo di tutti gli eventi sportivi live, e gli appassionati di tutto il mondo hanno dovuto ricorrere a delle fonti di intrattenimento alternative. Le attività come i casinò online hanno iniziato a prosperare, e per le persone che si sono ritrovate confinate in casa l’intrattenimento online è stato un modo per combattere la noia. Vecchi e nuovi giocatori hanno quindi potuto giocare ai loro giochi preferiti come il Blackjack, la Roulette e il Poker. Queste piattaforme online hanno offerto quindi un’alternative temporanea all’assenza degli eventi sportivi live.

Ma il 2021 è un nuovo anno, e nonostante la pandemia abbia ancora un impatto sulla vita delle persone di tutto il mondo le autorità dei governi hanno fatto in modo che lo sport riprenda. I tifosi italiani hanno dovuto sopportare mesi senza calcio, e quando questo è ripreso non gli era permesso entrare negli stadi. È stato quindi incredibile vedere i 16.000 spettatori allo Stadio Olimpico alla partita d’inaugurazione dell’Italia contro la Turchia, e i tifosi fortunati hanno potuto assistere con i loro occhi alla rinascita dell’Italia.

Mancini ha portato ottimismo nel Paese con un mix di esperienza e novità, e il ritorno in Nazionale di Chiellini potrebbe condurre l’Italia al successo. I segnali sembrano molto promettenti visto che l’Italia ha un record di vittorie del 100% nella fase a gironi, senza subire goal. Le vittorie consecutive 3-0 contro la Turchia e contro la Svizzera sono state confermate dall’ 1-0 contro il Galles, con 8 sostituzioni rispetto agli 11 giocatori precedenti. Ora toccherà all’Austria fermare la forza inarrestabile degli azzurri. La partita a Wembley sarà la prima giocata in trasferta per l’Italia, e l’Austria potrebbe rivelarsi un avversario tosto per via di giocatori come David Alaba and Marko Arnautovic. Questa per l’Italia è anche l’opportunità di continuare la strada verso la vittoria sotto la guida di Mancini.

