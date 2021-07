Condividi su

Sondaggi Piepoli: Conte piace anche agli elettori di centrosinistra

Il botta e risposta tra Conte e Grillo ha gettato nel caos il M5S. Il garante ha di fatto licenziato l’ex premier che lui stesso aveva voluto arruolare per rifondare i Cinque Stelle. I toni aspri e durissimi usati dal comico nei confronti di Conte hanno portato quest’ultimo a riconsiderare l’idea di fondare un suo partito: “Il mio progetto politico – ha detto – non resterà nel cassetto”. Minaccia o realtà è ancora troppo presto per dirlo. Fatto sta che un eventuale partito di Conte verrebbe votato certamente dal 10% degli italiani con un 27% di possibilisti. Tra i propensi a votare la nuova forza politica contiana si trovano tanti elettori Cinque Stelle (62%), un buon numero di elettori di centrosinistra (36%) e anche qualche votante di centrodestra (25%). È quanto emerge dai sondaggi realizzati dall’Istituto Piepoli per RaiNews24.

Sondaggi Piepoli: leader centrosinistra, Conte batte Letta

La creatura contiana quindi calamiterebbe su di sè gli occhi speranzosi di buona parte dell’elettorato pentastellato. D’altronde molti di loro hanno già fatto sapere, per vie social, di gradire più Conte che Grillo. Un gradimento rilevato anche da Piepoli. L’ex premier, infatti, raccoglie la fiducia dell’87% dell’elettorato pentastellato mentre Grillo appena il 48%. Il consenso di Conte si estende anche alla galassia di centrosinistra dove il 25% degli elettori è pronto a incoronarlo leader. L’ex presidente del Consiglio, che durante il suo secondo governo si è fatto apprezzare da parte del popolo dem, supera in preferenze anche l’attuale segretario del Pd, Enrico Letta, secondo col 21%. Terzo col 6% Stefano Bonaccini, speranza degli ex renziani. Insomma, dopo lo strappo con Grillo, Conte ha dalla sua ancora un largo consenso. Da vedere però se questo si trasformerà in voti reali.

Sondaggi Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 22 giugno 2021. campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. interviste complete metodologia C.A.T.I.: 367 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 153 totale complete: 520 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 5.231 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 5.751. margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 520 ± 4.30%.

