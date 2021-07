Sondaggi Euromedia: crisi M5S, italiani disinteressati

Condividi su

Lo scontro per la leadership in seno al Movimento 5 Stelle non sembra attirare l’attezione degli italiani. È quanto emerge dai sondaggi Euromedia Research. Solo il 10,2%, infatti, si dice interessato e coinvolto della questione. La querelle pentastellata annoia il 26,8% che la bolla come una semplice lotta di potere mentre lascia indifferente un ulteriore 20,7%. Per il 17,9% quello che sta avvenendo all’interno del Movimento ha una sua rilevanza politica e quindi va seguito e osservato. Infine il 16,4% dichiara di essere rimasto perplesso per quello che sta succedendo dalle parti dei Cinque Stelle visto il momento critico che stiamo vivendo tra Covid e ripartenza dell’economia.

Viste le dichiarazioni al vetriolo che si sono scambiati a distanza Grillo e Conte sono in pochi a credere che il Movimento 5 Stelle resterà una forza politica importante ancora per molto tempo. Il 67,5% è infatti convinto che i pentastellati sono una forza politica ed elettorale destinata a ridursi o esaurirsi in breve tempo. Tuttavia solo il 28,7% ritiene che un’eventuale crisi permanente o scissione del Movimento 5 Stelle possa rappresentare un serio pericolo per la tenuta e la stabilità del governo.

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 1 luglio. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.235 – totale contatti effettuati: 2.235. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Metodologia mista C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

