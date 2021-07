Condividi su

Sondaggi Affaritaliani.it: Lega, unica forza a crescere nei consensi

La Lega è ancora la prima forza politica del Paese secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Enzo Risso per Affaritaliani.it. Rispetto alla rilevazione del 2 luglio, il Carroccio avrebbe guadagnato tre decimi portandosi al 22,5%. In calo dal 20,7% al 20,4% il Partito Democratico così come Fratelli d’Italia che passa dal 18,8% al 18,5%. Anche il Movimento 5 Stelle perde consensi scivolando al 14,4% con mezzo punto lasciato per strada. Nel centrodestra, oltre Fdi anche Forza Italia è in in calo (-0,2% all’8,1%). In negativo pure tutte le altre forze di centrosinistra a cominciare da Sinistra Italiana data al 2,4% al pari di +Europa, segue Azione al 2,2%, Italia Viva all’1,8% e Articolo 1-Mdp all’1,3%. La quota di astenuti e incerti è sondata al 38%, in calo di un punto rispetto a inizio mese.

Sondaggi Affaritaliani.it: nota metodologica

Universo: persone residenti in Italia maggiorenni. Campione: stratificato e casuale selezionato in base a quote per sesso, età, titolo di studio, provincia di residenza. Strumenti: multimode survey (Cati-Cawi-Cami). Interviste: 1.000 interviste. Data di esecuzione: 6-7 luglio.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it