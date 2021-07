Condividi su

Sondaggi Izi: Comunali Roma, forte situazione di incertezza

Quattro candidati raccolti in soli 10 punti percentuali. La sfida per diventare sindaco di Roma si fa sempre più incerta. Almeno è questo quello che si evince leggendo i dati degli ultimi sondaggi Izi sulle elezioni amministrative di ottobre nella Capitale. Secondo la rilevazione, al primo turno il candidato di centrodestra Enrico Michetti si piazzerebbe davanti a tutti grazie al 29,3% dei consensi. Staccata di quasi sei punti Virginia Raggi al 23,5% tallonata dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri al 23,1%. Sotto il 20% Carlo Calenda.

Sondaggi Izi: Gualtieri sempre vincente al ballottaggio

Nonostante l’ipotetico terzo posto, Roberto Gualtieri, in caso di approdo al ballottaggio, avrebbe la meglio su tutti gli altri candidati. Batterrebbe con ampio margine sia la sindaca uscente Virginia Raggi (38% contro 22,9%), sia Michetti (37,9% contro 31,9%) mentre con Calenda la sfida si fa più incerta (31,7% contro 29,9%). In questo caso il leader di Azione intercetterebbe parte del voto di centrodestra mentre in soccorso di Gualtieri arriverebbe solo una piccola parte di chi ha votato Raggi al primo turno (22,9%). Secondo i sondaggi Izi, la sindaca uscente in quota M5S non avrebbe alcuna chance di vittoria nemmeno contro Michetti e Calenda.

Sondaggi Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 28 giugno al 30 giugno. Campionamento stratificato per genere e classi di età. Metodo di ponderazione vincolata in base al sesso, all’età, al municipio di residenza e al voto espresso alle elezioni comunali del 2016 (primo turno). Rappresentativo della popolazione dell’elettorato residente nel comune di Roma in età di voto, per genere, ed età. Margine di errore (livello di confidenza del 95%): + o – 3%. Totale contatti: 3.458 Totale interviste: 1.027 Totale rifiuti: 2.431. Interviste telefoniche con metodologia CATI e CAWI con questionario strutturato.

