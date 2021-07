Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia, il 68,4% è a favore del green pass per andare al ristorante o sui mezzi

Secondo i sondaggi elettorali di Euromedia ci sono pochi dubbi, gli italiani sono a favore dell’imposizione del green pass vaccinale per entrare nei ristoranti, nei cinema, sui mezzi pubblici, negli alberghi, ecc, come sarà tra poco in Francia e come è in Austria e Danimarca. Sarebbero più del 68,4% quelli che condividono questa proposta, e solo il 25,5% i contrari.

Euromedia ha chiesto a questi ultimi come reagirebbero se una legge del genere entrasse effettivamente in vigore. Il 53,2% di questo 25,5% rinuncerebbe a uscire e frequentare i locali, ma non si vaccinerebbe, cosa che farebbe solo il 10,1% di questo gruppo. L’11,2% si adeguerebbe facendo un tampone, mentre l’8,6% è indeciso.

Appare coerente anche la risposta alla domanda sul personale sanitario non vaccinato. Per il 69,2% è giusto che non possa più lavorare ed essere pagato

Sondaggi elettorali, anche Euromedia vede il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega

Anche l’istituto di Alessandra Ghislieri vede lo stesso trend che altri sondaggi elettorali delineano da alcune settimane, ovvero quello alla crescita per Fratelli d’Italia che aumenta nell’ultima rilevazione del 0,3% arrivando al 20,5%, due decimali davanti alla Lega, che perde lo 0,2% e scivola al 20,3%.

Il PD è ormai abbonato al terzo posto, che consolida scendendo di tre decimali. È comunque molto avanti rispetto agli alleati del Movimento 5 Stelle, in un periodo di crisi dopo lo scontro tra Conte e Grillo. Questa settimana lascia ancora sul terreno lo 0,2%, andando al 14,3%. Giù, del 0,3%, anche Forza Italia, al 7,5%.

Ottima la performance di Azione che guadagnerebbe un punto in sette giorni, forse grazie alla visibilità di Calenda come candidato a Roma. È ora al 3,8%. Bene anche Italia Viva, che cresce del 0,4% e giunge al 2,5%.

Sempre 4 decimali conquista Europa Verde, che sale all’1,8%, alla pari con Articolo 1 che invece quattro decimali li perde. Stabile all’1,6% +Europa, allo stesso livello di Sinistra Italiana.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti il 13 luglio su mille intervistati con metodo CATI-CAMI-CAWI

