Sondaggi Lab2101: Comunali Roma, brutte notizie per Gualtieri

Enrico Michetti è in cima alle preferenze dei romani secondo i sondaggi realizzati da Lab2101 per Affaritaliani.it. Il candidato di centrodestra raccoglierebbe una forbice di consensi tra il 29,1% e il 33,1%. Più staccato lo sfidante Roberto Gualtieri sondato tra un minimo del 20,4% e un massimo del 24,4%. La sindaca uscente Virginia Raggi è poco più sotto con un valore compreso tra il 19,6% e il 23,6%. Quarto Calenda dato tra il 15,2% e il 19,2%.

Sondaggi Lab2101: Raggi sempre sconfitta

Lab2101 ha ipotizzato sei scenari di ballottaggio. Michetti avrebbe la meglio sia su Gualtieri che su Raggi ma uscirebbe sconfitto se l’avversario del secondo turno fosse Calenda (51,4% contro 48,6%). Brutte notizie invece per il candidato di centrosinistra che perderebbe la sfida sia con Michetti che con Calenda mentra la vittoria su Raggi arriverebbe con uno scarto minimo (50,9% contro 49,1%). La sindaca in quota M5S, invece, uscirebbe sconfitta in tutti i possibili scenari.

Sondaggi Lab2101: nota metodologica

Interviste valide: 924. Campione rappresentativo dei cittadini residenti a Roma. Metodologia di rilevazione: Cati-Cawi. Periodo di rilevazione: 7-11 luglio 2021.

