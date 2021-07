Condividi su

Sondaggi Index: i numeri del partito di Conte

Dopo il pranzo riparatore con Beppe Grillo, Giuseppe Conte ha rimesso nel cassetto l’idea di fondare un suo partito. La discesa in campo dell’ex premier con una sua forza politica avrebbe spaccato il Movimento 5 Stelle. Il comitato dei sette ha portato i protagonisti a più miti consigli. La scelta dell’ex premier di soprassedere e firmare una pax armata con il garante non si spiega solo con l’accettazione da parte di Grillo di gran parte dei punti del nuovo statuto pentastellato in salsa contiana. Ad evitare lo strappo definitivo hanno contribuito i numeri dei sondaggi che davano il partito di Conte sotto il 10%. L’ultimo in ordine di tempo è quello realizzato da Index Research per Tpi. Secondo la rilevazione, il partito contiano avrebbe raccolto il 9,8% dei consensi. L’entrata in scena dell’ex premier avrebbe avuto effetti devastanti per il Movimento 5 Stelle e in misura minore per il Pd. I pentastellati avrebbero visto il loro consenso crollare al 7,2% mentre i secondi sarebbero scesi al 18,4%. Le forze di centrodestra, invece, non sarebbero state toccate dal debutto politico dell’avvocato con Fratelli d’Italia e Lega davanti a tutti rispettivamente con il 20,5% e il 20%. Inoltre la creatura di Conte non avrebbe portato voti in più alle forze progressiste. Un capriccio con poco mordente politico. Il passo indietro di Grillo ha poi fatto il resto.

Fonte: Index

Sondaggi Index: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 7 all’8 luglio. Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche.800 interviste complete 4.411 rifiuti/sostituzioni. Popolazione maggiorenne residente in Italia: Margine di errore: 3,5%. Interviste con metodologia CATI-CAMI-CAWI con questionario strutturato.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it