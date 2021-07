Condividi su

Sondaggi Piepoli: ddl Zan, il 31% degli italiani a favore di un compromesso.

Il ddl Zan, insieme alla riforma della giustizia, è al centro di un infuocato dibattito parlamentare con il Pd pronto a fare le barricate e difendere il disegno di legge contro l’omotransfobia così come è stato votato alla Camera. Dall’altra parte centrodestra con l’aggiunta di Italia Viva chiedono modifiche per un’approvazione unanime. Da qui lo scontro e la presentazione di centinaia di emendamenti che rischiano di far slittare a settembre l’esame del ddl. L’Istituto Piepoli ha chiesto agli italiani un’opinione in merito. Il 31% degli interpellati ritiene che il ddl vada approvato anche facendo qualche compromesso. Sulla linea del Pd si schiera il 29% mentre per il 17% il disegno di legge non andrebbe approvato.

Sondaggi Piepoli: ddl Zan, le posizioni degli elettorati

Il popolo di centrosinistra si divide equamente tra chi spinge per una mediazione (40%) e chi invece sposa la linea dura del segretario dem Letta (40%). Nel centrodestra prevale la percentuale di non vuole l’approvazione del ddl Zan (33%) c’è però anche un 29% che dice sì al ddl a patto che vengano fatte le dovute modifiche. Più sfumata la presa di posizione degli elettori Cinque Stelle: il 36% si dice d’accordo con la presa di posizione del Pd mentre il 30% non disdegnerebbe una mediazione.

Fonte: Piepoli

Sondaggi Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 6 luglio 2021. campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 503 ± 4.37%. interviste complete metodologia C.A.T.I.: 350 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 153 totale complete: 503 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 5.430 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 5.933.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it