Obbligo vaccino per Operatori Sanitari: approvata la legge in Francia

Obbligo vaccino per operatori sanitari: il parlamento francese ha approvato il disegno di legge che oltre a estendere l’impiego del Green pass a diverse situazioni quotidiane prevede anche la vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori sanitari.

Obbligo vaccino per operatori sanitari: il Parlamento francese ha dato il via libera. Nella notte è passato con 156 voti favorevoli e 60 contrari (14 gli astenuti) il disegno di legge che prevede la vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori del comparto sanitario (era già obbligatorio per i professionisti dell’assistenza agli anziani).

I lavoratori del settore ospedaliero e ambulatoriale dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 15 settembre (almeno iniziare il ciclo di immunizzazione): in caso contrario incorreranno in una sospensione dall’attività. Da sottolineare, però, che la norma deve ancora passare attraverso la Corte Costituzionale transalpina per diventare pienamente operativo.

Via libera anche all’estensione dell’impiego del green pass

Obbligo vaccino per operatori sanitari: con lo stesso disegno di legge che introduce l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stata prevista anche l’estensione all’impiego del green pass in relazione a diverse situazioni quotidiane. Il certificato di completamento del ciclo vaccinale sarà necessario per accedere a ristoranti, treni, aerei e diversi altri luoghi pubblici. Allo stato dei fatti la disposizione riguarda solo gli adulti ma dal 30 settembre (e non più dal 30 agosto come previsto inizialmente) dovranno munirsi del pass tutti coloro che hanno più di 12 anni.

