Sondaggi Piepoli: la variante Delta preoccupa oltre 7 italiani su 10

La variante Delta spaventa il 76% degli italiani. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati dall’Istituto Piepoli per Studio 24 di RaiNews24. L’aumento dei contagi con l’arrivo delle vacanze non lascia indifferenti gli italiani. Il 69% si dice infatti preoccupato. Il timore di veder replicato lo scenario di un anno fa che portò poi all’esplosione della seconda ondata in autunno è concreto. Per questo non stupisce l’alta percentuale di intervistati che si dice favorevole all’obbligo vaccinale (70%). Tra i favorevoli spiccano gli elettori di centrosinistra (83%) ma anche la maggioranza di chi vota centrodestra (61%) e Movimento 5 Stelle (67%) dice sì all’obbligo. Contrario il 27%, una percentuale comunque consistente, considerati i recenti appelli a vaccinarsi di esperti e governo. Ad oggi la percentuale di persone propense a farsi vaccinare si avvicina all’80%. Ancora restio il 10%, mentre l’11% afferma di non aver alcuna intenzione di vaccinarsi.

Sondaggi Piepoli: nota metodologica

campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 507 ± 4.30%. interviste complete metodologia C.A.T.I.: 353 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 154 totale complete: 507 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 5.589 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 6.096.

