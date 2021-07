Condividi su

Sondaggi Bidimedia: Pd primo partito, cala la fiducia nel governo

Le intenzioni di voto rilevate da Bidimedia danno il Pd in testa col 20,3% dei consensi, seguito a un decimo di distanza dalla Lega al 20,2%. In crescita di quattro decimi al 19,4% Fratelli d’Italia mentre il Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono date in calo rispettivamente al 15% e al 6,8%. In rialzo le quotazione di Azione che raggiunge la soglia di sbarramento del 3% mentre Italia Viva fa un passo indietro al 2%. Seguono Sinistra Italiana all’1,9%, Articolo1-Mdp all’1,8%, Europa Verde all’1,5% e +Europa all’1,2%. In calo di un punto al 28% la quota di indecisi.

Secondo l’analisi di Bidimedia “FdI approfitta delle contraddizioni degli alleati di Cdx al governo e riesce ad essere attrattiva per l’elettorato di Destra. Anche se in quest’ultima rilevazione la Lega non perde voti, risulta evidente la difficoltà di Salvini nel mantenere una linea chiara, ad esempio su Covid e Green Pass; vicende che non rendono più la Lega credibile per parte dell’elettorato dell’area di Cdx/dx.”.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: in forte calo il gradimento del governo

Bidimedia registra un calo della fiducia del governo di ben cinque punti percentuali al 49%. “Il calo è causato soprattutto dagli elettori del M5S, sempre più negativi nei confronti dell’esecutivo Draghi, e in misura minore dai simpatizzanti della Lega e dei partiti minori della Sinistra all’opposizione, tra i quali si riscontra un aumento degli elettori che hanno fiducia nulla” scrive l’Istituto.

Sondaggi Bidimedia: le intenzioni di voto su base regionale

Come di consueto Bidimedia rileva le intenzioni di voto su base regionale. A parte il calo dei giallorossi nel Mezzogiorno, non si evidenziano variazioni significative.

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Allegata all’immagine.

